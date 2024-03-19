Пензенцев предупредили о снижении качества воды во время паводка

19.03.2024 | 10:27

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области предупредили, что во время паводка в реки, каптажи родников, колодцы могут поступить химические, органические и биологические загрязнения.

Это особенно опасно, если недалеко от источника водоснабжения находятся свалки, скотомогильники, нефтебазы, склады или предприятия по производству ядохимикатов и пестицидов.

Родники и колодцы тоже ненадежны, так как они питаются в основном из незащищенных, расположенных рядом с поверхностью водоносных горизонтов. Качество воды в них во многом зависит от сезона, оборудования источника и санитарного состояния прилегающей территории.

«Спрогнозировать, насколько сильно будет загрязнена вода в паводковый период, тяжело.

Часто в паводковый период мутность речной воды с 2 мг/л может возрастать до 100-150 мг/л, а цветность с 5 градусов может увеличиться до 70», - пояснили в ведомстве.

В период паводка на очистных сооружениях при необходимости увеличивают дозу флокулянта и хлора, из-за чего вода становится мутной, у нее появляется запах.

Специалисты рекомендуют жителям частного сектора еще до начала паводка откачать жидкие бытовые отходы из выгребной ямы, убрать из подтопляемых мест твердые бытовые отходы, а из погребов и сараев продукты и убедиться, что источник водоснабжения (колодец, скважина) не затоплен. Очистку территории и жилищ следует проводить в перчатках.

Воду из родников и колодцев требуется кипятить или пропускать через бытовые фильтры высокой степени очистки. Продукты, подвергшиеся подтоплению, нужно либо утилизировать, либо использовать только после достаточной термической обработки.

«При возникновении симптомов острого инфекционного заболевания (повышение температуры тела, рвота, жидкий стул и других) не занимайтесь самолечением, а как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью», - призвали жителей региона в пресс-службе управления.