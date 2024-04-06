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Токмак, где работают пензенцы, вновь обстреляли

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Населенные пункты Пологовского и Токмакского районов, куда командированы жители Пензенской области, вновь подверглись обстрелам. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Токмак, где работают пензенцы, вновь обстреляли

«Укронацисты били по жилым кварталам Токмака, по энергоструктуре Молочанска, по школе и домам села Коханого. Сегодня ночью разбили трансформаторную подстанцию в Пологах. Один из местных жителей доставлен в больницу с осколочным ранением», - написал он.

Токмак, где работают пензенцы, вновь обстреляли

Работа систем жизнеобеспечения нарушена, люди остались без электричества, газа и воды. Аварийные бригады работают в авральном режиме.

Токмак, где работают пензенцы, вновь обстреляли

Специалисты из Пензенской области подключают генераторы, чтобы возобновить работу водоканала, развозят воду по жилым кварталам, вставляют выбитые стекла, ремонтируют поврежденные крыши.

В декабре по Токмаку был нанесен ракетный удар. Погиб сотрудник МЧС из Херсонской области. Тяжелые ранения получили две местные жительницы, одна из них скончалась в больнице. Пензенцы, которые вели восстановительные работы, не пострадали.

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Источник — фото, видео из Telegram-канала Олега Мельниченко
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