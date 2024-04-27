Жители 1-го проезда Добролюбова воспротивились плану властей

27.04.2024 | 10:17

Жителям 1-го проезда Добролюбова пришлась не по душе временная схема движения общественного транспорта из Ахун в сторону центра. Теперь маршруты № 93 и 99 будут ехать с Измайлова по Антонова, 1-му проезду Добролюбова и по Садовому Кольцу, тем же путем - в обратном направлении.

Причина - перекрытие участка улицы Измайлова между пересечениями с Антонова и Казанской на 4 дня (с 27 по 30 апреля включительно).

Утром 27-го числа жительница Ахун в телеграм-канале Железнодорожного района Пензы сообщила администрации о появившейся проблеме.

«В связи с перекрытием участка дороги на ул. Измайлова установили знак объезда через 1-й пр-д Добролюбова. Жители же согнули знак и дорогу забросали шинами и ветками деревьев. Как теперь из Ахун попасть на ГПЗ, чтобы отвезти детей в школу и сад? Жителям этих домов, конечно, неудобно, но можно же войти в положение других, это временно. Мне, чтоб попасть на ГПЗ, придется сегодня дать большой крюк через базу, Маньчжурию и вернуться на Измайлова», - пожаловалась женщина.

У жителей 1-го проезда Добролюбова - свое видение ситуации. «Дорога вдоль наших домов фактически является придомовой территорией и НИКОГДА не ремонтировалась органами муниципальной власти. Дорога находится в аварийном состоянии, на отдельных участках отсутствует асфальтобетонное покрытие. Кроме того, в августе 2023 года Горводоканал проводил ремонтные работы аварийного прорыва трубы напротив дома № 1 и до сих пор не завершил ремонт асфальта, несмотря на наши неоднократные жалобы!

Просим пояснить, каким образом будет организована безопасность движения на участке дороги по 1-му проезду Добролюбова на время перекрытия, так как эта дорога является выходом из подъездов домов и не отгорожена от детских площадок!» - потребовала местная жительница.

Она подчеркнула, что состояние дороги в любом случае представляет опасность для пассажиров и водителей общественного транспорта.

Перекрытие доставило временные неудобства и в Маньчжурии: микрорайон встал в пробке.

Возможно, проблема не была бы такой острой, если бы проезд запретили не в рабочий день, отметили жители Ахун, ГПЗ и Маньчжурии.

Временное перекрытие связано со строительством развязки на пересечении улиц Измайлова и Антонова.