Сетевое издание|18+|Четверг|31 авг 2023|20:52
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Глас народа

В Спасске люди боятся обрушения многоквартирного дома

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В Спасске многоквартирный дом № 4 на улице Студенческой разваливается на глазах у жителей. Сообщение от горожанки с призывом о помощи пришло в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в четверг, 31 августа.

К письму женщина прикрепила фотографии, на них виден масштаб бедствия: в стене на втором этаже появилась брешь, кирпичная кладка рушится.

«Внизу проходит газовая труба. Стена скоро может не выдержать. В эту дыру попадает вода, которая скоро смоет стену», - сообщила автор снимков.

Жители не знают, как решить проблему. Они уже обращались в администрацию, фонд капремонта и прокуратуру Спасского района. Но изменить ситуацию к лучшему не удалось.

Ранее в Пензе жители дома на Ударной, 39, жаловались, что по ночам слышат треск стен. Люди забили тревогу еще несколько лет назад. С тех пор здание несколько раз пытались отремонтировать, однако больших успехов не достигли.

Фото Алены К.

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