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Глас народа

Торчащие провода испортили пензенцу впечатления от набережной

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На обновленном участке набережной Суры до сих пор не сделали подсветку. Для него готова электросеть, однако работ никаких не видно.

На это в среду, 30 августа, обратил внимание читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

Он побывал на набережной в районе моста Дружбы. Реконструкция участка завершилась в начале мая 2023 года.

«Вот лестница, соединяющая Урицкого и нижнюю прогулочную зону. Провода торчат. К счастью, они замотаны. Но уже давно наблюдаю эту картину. Подвижек никаких нет, хотя за столько месяцев можно было бы все закончить», - констатировал горожанин.

На обновленном участке набережной есть лавочки, амфитеатр, клумбы, скейт-площадка.

Установлены и туалеты, но они все еще не открылись. Выяснилось, что к подрядчику были претензии, сейчас недостатки устраняют. Когда именно заработают кабинки, не известно.

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