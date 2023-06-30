В Пензе мужчина прогулялся в сумерках по проезжей части

30.06.2023 | 08:05

Вечером четверга, 29 июня, в Пензе еще один пешеход прошелся по оживленной дороге в потоке машин.

Видеозапись происходящего размещена в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале автомобилистов.

«Ул. Карпинского. Время 19:57», - обозначил автор время и место происходящего.

На кадрах видно, что навстречу автомобилям по проезжей части нетвердой походкой шагает мужчина в желтой куртке и черных брюках, а водители объезжают его. Дело происходит в сумерках, в условиях недостаточной видимости, поэтому пешеход рискует жизнью.

«Мода, что ли, какая-то пошла по дорогам разгуливать, или наркоту уже на каждом углу раздают? Сотрудникам ППС и ДПС стоит обратить внимание на подобные выходки, это уже далеко не первый выход на проезжую часть», - написал один из комментаторов.

Действительно, подобные случаи в последнее время участились. Так, 9 июня пешеход неторопливо прошел по разметке навстречу машинам, едущим от «Глобуса» на улицу 8 Марта. В тот же день двое мужчин перешли проезжую часть улицы Вишневой, не обращая внимания на транспорт.

Видео https://vk.com/sova_penza.