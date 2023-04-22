На улице Красной выросла гора трухлявых досок

22.04.2023 | 11:52

В субботу, 22 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница дома № 3 на улице Красной в Пензе по имени Елена.

«Уже неделю возле нашего дома лежит гора трухлявых досок и мешки из-под стройматериалов. Эти гнилушки загораживают проход вдоль фасада дома. Тот, кто создал эту кучу, даже обнес ее сигнальной лентой - дескать, идите в обход, а здесь проход запрещен. Правда, местные жители моментально ее сорвали и теперь осторожно преодолевают эти препятствия», - рассказала пензячка.

В доказательство своих слов Елена прислала фото, на которых запечатлены отжившие свой век доски.

Женщина утверждает, что они лежат уже неделю, однако управляющая компания ничего не предпринимает.

«Сегодня общегородской субботник, когда должны быть нанесены последние штрихи на картину благоустроенного города. Фото я сделала в 9:00. Интересно, исчезнет ли эта куча к вечеру? Что-то мне подсказывает, что она здесь надолго», - прогнозирует горожанка.

Примечательно, что в ноябре 2018 года на этом же месте еще одна местная жительница в споткнулась о кусок бетонной конструкции, лежавший на дорожке и совершенно незаметный в темноте. Женщина упала и сломала переносицу. В УК, куда она обратилась с претензией, ответили, что опасный булыжник лежит на отмостке, которая «для движения пешеходов не предназначена» и «угрозы жизни и здоровью прохожих не представляет». Только после обращения в прокуратуру кусок бетона моментально исчез.