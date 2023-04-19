«Ад для собак»: жительница Каменки раскрыла, что творится в приюте

19.04.2023 | 11:49

В недавно открытом в Каменке приюте для бродячих собак животные содержатся в ужасающих условиях. Об этом рассказала местная жительница по имени Ольга на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Глава района снял много новых роликов в новеньком здании, отреставрированном на средства областного бюджета. И вот прошел месяц с момента открытия данного заведения, результаты его работы продемонстрированы на видео, которое я прикрепляю к данному обращению. Те жуткие условия, в которых содержатся животные, и условиями то назвать сложно», - пишет неравнодушная женщина.

На кадрах запечатлены содержащиеся за решетками жалобно скулящие и громко лающие собаки. Полы бетонных блоков завалены экскрементами и залиты лужами мочи, миски у большинства животных пустые.

Рыжая беспородная собака подставляет морду, чтобы ее погладили. Еще одно животное лежит в углу, не реагируя на посетителей. Небольшой песик, в роду которого, по-видимому, были терьеры, с недоверием облаивает людей. А породистый хаски бросается на зарешеченную дверь и лижет руки людям в надежде, что его заберут.

Ольга утверждает, что работники подрядной организации, выигравшей тендер, отловили четырех собак, одна из которых уже была стерилизована волонтерами. Когда же им об этом сообщили, они проигнорировали информацию.

«Со слов сторожа сторонней организации, находящейся буквально через стенку, приезжали работники в течение месяца два или три раза, чтобы насыпать корм и дать воды изможденным животным. 3 раза!!! Скорее всего с данными собаками не собирались проводить никаких процедур, прописанных в муниципальном контракте, а держали их для отчетности», - пишет Ольга, называя приют «адом».

Она также предполагает, что подобная ситуация могла сложиться в других районах области, где тендер на отлов, стерилизацию, содержание и выпуск собак выиграла та же организация.

Видео Ольги Ивановой, vk.com/ov_melnichenko.