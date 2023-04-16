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Глас народа

В пензенском КИМе пациенты с пневмонией мерзнут в палатах

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Пациенты Пензенского областного клинического центра спецвидов медпомощи, в народе именуемого КИМом, мерзнут в своих палатах. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал горожанин Александр, обратившийся в редакцию в воскресенье, 16 апреля.

Дело в отсутствии отопления, которое, по мнению мужчины, отключили слишком рано.

Александр напомнил, что ресурс в медицинские и образовательные организации, как правило, перестают подавать в последнюю очередь, но не в этот раз и не здесь.

«Как в квартирах отключили 10 апреля, так и в ГБУЗ «ПОКЦ СВМП». Пациенты мерзнут, в большинстве пожилые люди. Люди поступают с пневмониями, дрожат под одеялом даже, на улице -3. Как можно отключать отопление в такую погоду, особенно в больницах?! О каком выздоровлении может идти речь?» - заявил пензенец.

Он подчеркнул: те, кто управляет процессом, все-таки должны руководствоваться прогнозом погоды.

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