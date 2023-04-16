Лестница на ул. 8 Марта стала полосой препятствий для пешеходов

16.04.2023 | 15:00

Лестница, ведущая от остановки «Путепровод», что на улице 8 Марта, в частный сектор на Большой Бугровке разрушилась. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала горожанка по имени Аурика.

Она прислала фотографии, на которых видны разрушенные ступени с вывалившейся плиткой. Передвигаться по такой полосе препятствий неудобно и опасно.

Рискуют не только жители улицы Большая Бугровка, но и пензенцы с Кольцова, Челюскина, для которых это также единственный путь.

«Передайте, пожалуйста, администрации города огромное «спасибо» за лестницу. Ремонт «был запланирован» на 3-4-й квартал 2022 года! Хорошо, что «был»...» - сыронизировала Аурика.

Горожане надеются, что представители власти обратят внимание на объект и приведут его в порядок.