Пензенцы обсуждают туман, накрывший город

После дождя, который прошел над Пензой во вторник, 4 апреля, на город опустился густой туман.
Снимки клубящихся клочьев появилисьв соцсетях уже поздним вечером.
«Заря, ничего не видно. Туман. Время 22:25», - предупредил пользователь группы автомобилистов «ВКонтакте».
Утром многие горожане, выглянув в окно, были поражены отсутствием видимости.
«Я проснулась и не вижу город из окна, просто молоко», - написала пользовательница группы vk.com/penza_live.
Горожанин Роман, оказавшийся утром в центре города, сделал снимки улицы Московской и предоставил их редакции сетевого издания «ПензаИнформ».
«Красивое!», - отметил он.
В свою очередь водители призывают к осторожности тех, кто в пути.
«Видимости практически нет, будьте аккуратнее на дорогах!» - пишут они в сообществе «Сова Пенза авто».
Фото № 1, 6, 7 - Роман Терехин
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