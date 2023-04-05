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Глас народа

Пензенцы обсуждают туман, накрывший город

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После дождя, который прошел над Пензой во вторник, 4 апреля, на город опустился густой туман.

Снимки клубящихся клочьев появилисьв соцсетях уже поздним вечером.

«Заря, ничего не видно. Туман. Время 22:25», - предупредил пользователь группы автомобилистов «ВКонтакте».

Утром многие горожане, выглянув в окно, были поражены отсутствием видимости.

«Я проснулась и не вижу город из окна, просто молоко», - написала пользовательница группы vk.com/penza_live.

Горожанин Роман, оказавшийся утром в центре города, сделал снимки улицы Московской и предоставил их редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

«Красивое!», - отметил он.

В свою очередь водители призывают к осторожности тех, кто в пути.

«Видимости практически нет, будьте аккуратнее на дорогах!» - пишут они в сообществе «Сова Пенза авто».

Фото № 1, 6, 7 - Роман Терехин

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