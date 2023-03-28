Пензенец пожаловался губернатору на тройку ребенка по труду

28.03.2023 | 12:15

Жители Пензенской области пишут в соцсетях губернатору по разным вопросам. В основном это жалобы - на дороги, цены, вторую смену в школах, уборку мусора, работу транспорта, отсутствие коммунальных ресурсов и т. д. Но встречаются и необычные обращения.

Житель Пензы Денис К. поднял такую тему, как система оценивания в школах. Поводом стала тройка его ребенка по труду: из-за нее, уверен горожанин, появился риск, что ученика затянет улица.

«Оценка, как говорится, делится пополам. Детям нужно помогать, прививать любовь к предмету, а не рубить с плеча так, что ребенок идти на урок не хочет! Нужно давать шанс исправить... При всем моем уважении ко всем предметам, но выставлять единственную тройку в четверти по труду, когда ребенок учится без троек, - этого я не понимаю! Не давать шанс исправить эту тройку. А потом и другие предметы потянутся. А потом... Неинтересна школа, а потом...» - намекнул на негативные последствия плохих оценок горожанин.

Ему ответила администрация Пензы. Мужчину попросили уточнить номер школы и класс ребенка для детального изучения ситуации и предложили ему позвонить специалисту управления образования по телефону 56-02-51.

Горожанин пообещал воспользоваться советом в следующей четверти, если ситуация не изменится.

«А то нам как-то год надо закончить... Просто хотелось бы, чтобы данная проблема доносилась на собраниях и совещаниях до специалистов и ответственных! Все начинается с малого, а когда улица затянет ребенка - будем искать виноватых! А началось все с того, что обрубили ребенку все желание заниматься, приходится объяснять, подбадривать, что это всего лишь оценка», - отметил горожанин.