Сетевое издание|18+|Вторник|28 мар 2023|13:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Пензенец пожаловался губернатору на тройку ребенка по труду

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жители Пензенской области пишут в соцсетях губернатору по разным вопросам. В основном это жалобы - на дороги, цены, вторую смену в школах, уборку мусора, работу транспорта, отсутствие коммунальных ресурсов и т. д. Но встречаются и необычные обращения.

Житель Пензы Денис К. поднял такую тему, как система оценивания в школах. Поводом стала тройка его ребенка по труду: из-за нее, уверен горожанин, появился риск, что ученика затянет улица.

«Оценка, как говорится, делится пополам. Детям нужно помогать, прививать любовь к предмету, а не рубить с плеча так, что ребенок идти на урок не хочет! Нужно давать шанс исправить... При всем моем уважении ко всем предметам, но выставлять единственную тройку в четверти по труду, когда ребенок учится без троек, - этого я не понимаю! Не давать шанс исправить эту тройку. А потом и другие предметы потянутся. А потом... Неинтересна школа, а потом...» - намекнул на негативные последствия плохих оценок горожанин.

Ему ответила администрация Пензы. Мужчину попросили уточнить номер школы и класс ребенка для детального изучения ситуации и предложили ему позвонить специалисту управления образования по телефону 56-02-51.

Горожанин пообещал воспользоваться советом в следующей четверти, если ситуация не изменится.

«А то нам как-то год надо закончить... Просто хотелось бы, чтобы данная проблема доносилась на собраниях и совещаниях до специалистов и ответственных! Все начинается с малого, а когда улица затянет ребенка - будем искать виноватых! А началось все с того, что обрубили ребенку все желание заниматься, приходится объяснять, подбадривать, что это всего лишь оценка», - отметил горожанин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте