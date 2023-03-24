В Пензе водитель пронесся на красный свет, едва не сбив пешеходов

24.03.2023 | 07:54

В Пензе водитель иномарки проигнорировал запрещающий сигнал светофора и едва не сбил переходивших дорогу людей.

Видеозапись, сделанная в четверг, 23 марта, в 14:32, размещена в группе автолюбителей. На ней видно, что люди переходят проезжую часть на перекрестке улиц Центральной и Экспериментальной (микрорайон Гидрострой). Для автомобилей горит красный свет.

Внезапно по дороге проносится красный Hyundai с регистрационным знаком Р043МК/58. Машина едва не сбивает пешеходов и на большой скорости проезжает на красный свет и следующий светофор.

«Безумный…» - так назвал человека за рулем автор видео.

Кадры вызвали многочисленные отклики, в которых подписчики группы резко осудили водителя иномарки.

«Пожизненно прав лишать, может, другой подумает», - предложил один из комментаторов.

«Лишение прав совсем не выход. Он и без прав гонять будет. Пора авто конфисковывать при алкашке и подобных гонках», - поделился соображениями другой.

«А ведь там дети шли, могли отстать и старики. Вот мразь, надо видео отправить по адресу УМВД», - предложил еще один пользователь Сети.