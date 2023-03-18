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Глас народа

В Пензе автомобиль придавило автобусной остановкой

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В субботу, 18 марта, в интернете появились фотографии, сделанные в спальном районе Пензы. По всей видимости, время съемки - накануне вечером или ночью.

На автобусной остановке у дома № 37 на улице Тепличной на автомобиль «Нива» опрокинулась металлическая конструкция, предназначенная для ожидания общественного транспорта.

«Интересно, кто будет возмещать ущерб?» - поинтересовался свидетель инцидента в телеграм-канале «Пенза Новости».

В канале «Сова Пенза авто» некоторые комментаторы взглянули на произошедшее с юмористической точки зрения.

«Антиугон», «Хозяин сам так каждую ночь делает, чтобы не украли», - пошутили они.

Еще один участник обсуждения не одобрил такого, по его словам, глумления. «А если с вашей машинкой такое случится? Полное безобразие со стороны дорожников», - укорил он шутников.

Также есть сообщение, что остановка падает уже не в первый раз. Автор предположил, что ее опрокидывают хулиганы «из озорства».

Фото: № 1 - t.me/sova_penza58, № 2, 3, 4 - t.me/penza_novosti

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