Пензенец пожаловался губернатору на лужу у школы

17.03.2023 | 16:26

Отец ученика школы № 69 на улице Терновского захотел раз и навсегда решить проблему входа на территорию учебного заведения. Мужчина написал о ней главе региона.

«Проходная зона к школе на постоянной основе находится в зоне скопления воды - не только в период схода снега, но и после дождя. Администрация школы временно решает вопрос, но подобное недопустимо, т. к. имеются риски получения травм», - рассказал пензенец.

Он приложил к сообщению фотографии. На них видно, что избегать контакта с водой школьникам предлагается с помощью деревянных поддонов.

«Подскажу, как решить вопрос не временно, как это можно увидеть, а насовсем. Необходимо в проходной зоне ликвидировать яму для накопления воды путем укладки дополнительного асфальта на основание для поднятия и предотвращения наблюдаемого», - заявил горожанин.

Ответ пришел из администрации Пензы. «Ваш вопрос принят в работу. Сотрудники Управления образования города Пензы выехали в школу № 69 для оценки ситуации и принятия оперативных мер», - написали отцу ученика.

Удастся ли пензенцу одним обращением к губернатору избавиться от проблемы, покажет время.

Фото Сергея Н.