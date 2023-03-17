Инцидент в школе № 77 вызвал дискуссии среди жителей ГПЗ

17.03.2023 | 17:29

Родители учеников школы № 77 в Пензе (ГПЗ) хотят привлечь внимание к инциденту, случившемуся в учебном заведении в среду, 15 марта.

В тот день в районном чате в Telegram сообщили о ЧП в школе.

«По какой-то неустановленной причине дети начали кашлять, некоторые - очень сильно... Глаза при этом у детей не слезятся», - написали родители.

По словам отца одного из учеников, обратившегося в редакцию PenzaInform.ru, шестиклассник использовал в здании школы перцовый баллончик. «Бегая по этажам, распылил газ. Детей распустили по домам, дышать потому что было тяжело. Ребенка нашли, по классам его водили, он рассказывал, что больше так не будет», - пояснил мужчина.

По его недоказанной версии, баллончик был украден в раздевалке из кармана одежды девочки. По другой информации, подросток нашел его на полу.

Пензенцев беспокоят два момента. Первый - как в школе вообще оказался баллончик. «Вы, когда ведете ребенка в школу, хотите же быть уверенными в безопасности. А обеспечение безопасности - это задача школы», «Да потому что женщины-вахтерши - это не охрана. И это еще баллончик пронесли, а не нож, не дай бог. Сколько трагедий было, и никак эта ситуация не исправляется», - подчеркнули участники чата.

При этом большинство родителей признают, что предотвратить подобное практически невозможно: «А причем тут женщины-вахтеры?! Или охрана? Дети же не газовый баллон вкатили в школу, а, возможно, принесли баллончик в рюкзаке. Это тогда надо каждого досматривать, как в аэропорту», «Если натянуть колючую проволоку и поставить вышки с автоматчиками, с полным обыском детей и учителей, то будет не школа, а зона. Поэтому школу, да и любой объект с массовым скоплением людей, к сожалению, нельзя защитить абсолютно».

Второй момент, который не устроил некоторых родителей, - это реакция школы на инцидент. Люди хотят знать, какими будут последствия для подростка, но информации не получили: «Водя шестиклассника по классам, что воспитывают? Чего хотят добиться?», «Перед девочкой за утраченное имущество не извинились ни родители, ни он сам. Школа на тормозах это спускает. Хорошо, в глаза никому не набрызгал».

Правда, и тут часть жителей ГПЗ придерживается другой точки зрения. Горожане вспомнили, что в их детстве подобные случаи тоже происходили, но никто не делал из этого шумихи, и упрекнули переживающих родителей в излишней нежности.