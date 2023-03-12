Не всех зареченцев распределили по укрытиям

12.03.2023 | 15:53

Зареченцев тревожит, что до сведения не всех горожан довели адреса убежищ, в которых необходимо укрыться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Они записали видеообращение к городским властям, выдвинув несколько требований. Ролик разместили в Telegram-канале «Zаречный V теме».

Активисты потребовали проверить наличие и представить жителям отчет о состоянии укрытий и распределении зареченцев по ним, отчет о переоборудовании подвалов в убежища и приведении этих помещений в порядок в соответствии с нормативами, а также отчет о состоянии укрытий для учащихся школ и воспитанников детсадов.

Ранее сообщалось, что зареченцам пообещали: в подъездах развесят объявления с информацией о закрепленном за домом укрытии. 2 ноября 2022 года замглавы администрации города Илья Дильман сообщил, что в Заречном есть 58 подвалов, в которых смогут поместиться все жители. Утвержденный норматив - 0,6 кв. м на человека на 8 часов (это максимальное время нахождения в подвале).

Однако, по словам активистов, работа до конца проделана не была.

«В четверг, 9 марта, было подано более 400 подписей в прокуратуру с жалобой на бездействие администрации и управление гражданской защиты. Пять месяцев активисты пытались сотрудничать с администрацией по вопросам ГО, но все тщетно. Провести собрание с жителями города администрация отказалась», - пожаловались они.

До сих пор не все жители Заречного знают, что им делать, если сработает сигнал оповещения, куда именно бежать и где укрываться.

Тревога горожан возрастает в связи с участившимися сообщениями о прилетах и взрывах беспилотников. Атакам подвергались не только приграничные регионы, но и Подмосковье.

«Нам уже поступают сигналы: в Саратовскую область прилетел дрон, вовремя его перехватили. А до Заречного тоже недалеко. Так что администрации надо начинать заниматься, а не только получать высокие зарплаты. Вопрос очень серьезный, касается жизни тысяч людей нашего города», - резюмировал один из активистов.