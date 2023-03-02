«За руль должен сесть мужик»: на ГПЗ женщины расстроили водителя

02.03.2023 | 17:17

Женщины-водители в районе ГПЗ расстроили мужчину за рулем. Он столкнулся с ними на дороге, идущей от улицы Антонова вдоль домов № 45 и 47 в сторону ЖК «Сурская Ривьера» в четверг, 2 марта.

Навстречу мужчине по его полосе ехали два автомобиля - Suzuki и Mazda. Водитель старался помешать им перестроиться в нужный ряд, надеясь вынудить нарушителей ехать задним ходом в начало очереди. Но его планы не сбылись: другие участники движения сжалились и пропустили Suzuki и Mazda в нужную полосу.

На свое видео автор наложил песню «Девушка за рулем» от «Мурзилки International» (исполняется на мотив композиции Григория Лепса «Полетели», смотрите видео со звуком. - Прим. ред.):

«Едешь ты уже, почти как едут все.

Спросишь: «Почему «почти»?»

Правила ступай прочти:

Едешь ты сейчас по встречной полосе...

Полетела по встречке

Под обстрелом безумных глаз!..

Чтоб тебе стало легче, мы все тормозим сейчас.

Полетела так смело, невзирая на свист и крик,

Чтобы ты уцелела, за руль должен сесть мужик!

Миллион машин стоят.

Миллион мужчин - и мат.

Миллион мужчин кричат: «Ну почему?!»

Едет по прямой поток,

Ты же едешь поперек...»

Видео мужчина выложил в группе «Сова Пенза Авто» в соцсети «ВКонтакте». Другие городские водители отметили, что такая ситуация на этой дороге повторяется каждый день.

Ранее машины на встречке вызвали бурные эмоции у коммунальщика на улице Красной. Водитель проезжал участок дороги от дома № 62 до № 72 и по пути встретил на своей полосе пять двигавшихся на него автомобилей.