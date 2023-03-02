«За руль должен сесть мужик»: на ГПЗ женщины расстроили водителя

Женщины-водители в районе ГПЗ расстроили мужчину за рулем. Он столкнулся с ними на дороге, идущей от улицы Антонова вдоль домов № 45 и 47 в сторону ЖК «Сурская Ривьера» в четверг, 2 марта.
Навстречу мужчине по его полосе ехали два автомобиля - Suzuki и Mazda. Водитель старался помешать им перестроиться в нужный ряд, надеясь вынудить нарушителей ехать задним ходом в начало очереди. Но его планы не сбылись: другие участники движения сжалились и пропустили Suzuki и Mazda в нужную полосу.
На свое видео автор наложил песню «Девушка за рулем» от «Мурзилки International» (исполняется на мотив композиции Григория Лепса «Полетели», смотрите видео со звуком. - Прим. ред.):
«Едешь ты уже, почти как едут все.
Спросишь: «Почему «почти»?»
Правила ступай прочти:
Едешь ты сейчас по встречной полосе...
Полетела по встречке
Под обстрелом безумных глаз!..
Чтоб тебе стало легче, мы все тормозим сейчас.
Полетела так смело, невзирая на свист и крик,
Чтобы ты уцелела, за руль должен сесть мужик!
Миллион машин стоят.
Миллион мужчин - и мат.
Миллион мужчин кричат: «Ну почему?!»
Едет по прямой поток,
Ты же едешь поперек...»
Видео мужчина выложил в группе «Сова Пенза Авто» в соцсети «ВКонтакте». Другие городские водители отметили, что такая ситуация на этой дороге повторяется каждый день.
Ранее машины на встречке вызвали бурные эмоции у коммунальщика на улице Красной. Водитель проезжал участок дороги от дома № 62 до № 72 и по пути встретил на своей полосе пять двигавшихся на него автомобилей.
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