Водители вынудили коммунальщика вспомнить все матерные слова

02.03.2023 | 14:23

Много нервов пришлось потратить водителю коммунальной техники в Пензе при проезде по улице Красной. Он встретил такое количество нарушителей правил дорожного движения, что, комментируя происходящее, половину слов употребил нецензурных.

Предположительно, видео, выложенное в соцсети «ВКонтакте» и Telegram, было снято в среду, 1 марта. Водитель проезжает участок дороги от дома № 62 до № 72. По пути он встречает на своей полосе двигающиеся на него 5 автомобилей.

Неизвестно, осознанно едут другие водители по встречной или все они не местные и не заметили, что действие знака «Дорога с односторонним движением» закончилось (он стоит внизу, сразу после перекрестка с улицей Кураева, а перед поворотом к дому № 72 установлены знаки «Двустороннее движение» и «Конец дороги с односторонним движением»).

Водитель коммунальной техники возмутился происходящим: «Совсем уже обнаглели, *** (очень сильно. - Прим ред.), по встречке гоняют, *** (безразлично. - Прим. ред.) всем вообще. Вообще *** (с ума сошли. - Прим. ред.)».

Особенно бурные эмоции у коммунальщика вызвал «козырный» Mercedes с номером О 088 ОО. Снисхождение он сделал только для таксиста на Renault: «Ну, ладно, таксист, *** (пусть. - Прим. ред.)».

Пензенцы, посмотревшие видео и оставившие комментарии, посоветовали коммунальщику в таких случаях «собирать всех ковшом», чтобы преподнести урок нарушителям.