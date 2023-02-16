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Глас народа

В Каменке дома и музей заливает нечистотами из школьных туалетов

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Жители Каменки, дома которых расположены рядом со школой № 1, вынуждены бороться с потоком нечистот из образовательного учреждения.

О проблеме рассказала пользовательница Ирина Ч. в группе губернатора во «ВКонтакте» в среду, 15 февраля.

«Мои престарелые родители живут в Каменке, на улице Кооперативной, 2 (старая часть города), рядом находится первая школа. Коллекторы школы переполнены, и службы водоотведения не чистят их, поэтому по всей улице и под дом моих родителей льются нечистоты. Также страдает наш краеведческий музей (под него также льются отходы из первой школы).

Мы обращались к директору первой школы, он сам очень переживает из-за сложившейся ситуации, но сделать ничего не может. По словам службы водоотведения, у них нет водителей (они на больничном) и ехать откачивать некому», - пояснила женщина.

Она уточнила, что школа каждый месяц оплачивает услуги по водоотведению, «только непонятно за что».

«Вся улица залита, вонь стоит ужасная, мой папа (инвалид II группы) все дни делает проталины, чтобы моча не затекла в дом. Помогите нам, пожалуйста», - попросила Ирина.

Представитель регионального правительства пояснил ей, что информация о сложившейся ситуации передана ответственной организации. Подробный ответ пообещали подготовить до 20 февраля.

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