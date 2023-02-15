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Глас народа

Хоть на забор лезь: на Бугровке оценили первую за зиму уборку снега

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В Пензе на Бугровке коммунальщики очистили улицы от снега так, что создали местным жителям еще больше проблем, чем осадки.

Об этом в среду, 15 февраля, редакции сетевого издания «ПензаИнформ рассказала читательница.

«13-го числа проехал трактор, почистил так, как будто его и не было. Ходить невозможно! Так - на нескольких улицах», - возмутилась женщина.

Пензячка сделала фото, чтобы показать ситуацию на улицах Громова и Челюскина. Снег оказался на обочинах, пройти по ним пешком нельзя.

«Проехал трактор, все перемесил. Лучше бы не чистил! Дорога узкая, машина едет - хоть на забор залезай», - посетовала читательница.

По ее словам, за всю зиму снег на этих улицах почистили в первый раз, но сделали все так, что радости у местных жителей уборка не вызвала.

«По Кольцевой дорогу чистили и засыпали тротуар», - добавила пензячка.

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