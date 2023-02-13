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Глас народа

В Пензе обсуждают идею подключить школьников к плетению масксетей

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Пензячка Лариса Ш. на странице губернатора в «Одноклассниках» предложила подключить школьников к помощи бойцам в зоне спецоперации.

«Почему бы нашим детям на уроках труда не делать маскировочные сетки для нашей техники? Школьники одного города сделали сетку 4 на 6 м за 4 дня. Почему бы не подхватить этот почин? По деньгам ведь недорого. Мне кажется, что дети будут гордиться, что вносят свой вклад в дело победы. И это будет ДЕЛО, а не слова о патриотизме», - обратилась женщина к главе региона.

Представители власти на 11:30 понедельника, 13 февраля, идею пензячки не прокомментировали, зато это сделали другие жители региона.

Мнения они высказали разные. Нашлись те, кто поддержал предложение: «Хорошее дело», «Уроков труда в школах нет, технология сейчас, и лично у нас в школе вообще на ней ничего не делают, а идея хорошая с сетками», «Однозначно, для школьников это больше чем плетение сетей! Это осознание личного вклада в нашу общую победу».

Есть и ярко выраженное противоположное мнение: «Вы за своих детей говорите, за своих пусть их родители говорят! Хватит травмировать детскую психику!»

Часть пензенцев согласились с тем, что договариваться надо не с губернатором. Люди уверены: глава региона «не может заставить делать что-то против воли родителей и учителей, все зависит от решения родителей».

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