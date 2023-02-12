Жители Пензенской области хотят знать о погибших в зоне СВО земляках

12.02.2023 | 09:56

Жители Пензенской области призывают увековечить память о земляках, погибших в зоне специальной военной операции на Украине.

Такие обращения они оставляют на страницах губернатора или же в постах в соцсетях.

Так, подписчица главы региона в социальной сети «ВКонтакте» Валентина М. обратила внимание на пустующие рекламные щиты в Пензе и предложила заполнить их снимками погибших военнослужащих.

«Много наших земляков погибло в спецоперации. У меня и жителей Пензенской области есть просьба. По нашему городу есть рекламные щиты и многие пустые. На этих рекламных щитах разместить фотографии погибших ребят. Чтобы жители видели наших защитников», - написала женщина.

Жители поселка Земетчино пошли дальше в своих желаниях. Они обратились к администрации с инициативой возвести стелу.

«Предлагаем создать памятник, стелу либо монумент воинской славы, на которых будет увековечена память о ребятах нашего района, которые погибли на СВО. О них должны знать, помнить. Безусловно, они достойны этого не менее тех воинов, чьи имена увековечены на монументах ВОВ», - гласит пост, размещенный в группе «Подслушано в Земетчино» соцсети «ВКонтакте».

Также сельчане выразили мнение, что о погибших земляках должны рассказывать в школах.

«Данную инициативу нужно транслировать по всей области», - уверены они.

Свое согласие с этой позицией выразили пользователи, оставившие комментарии под постом.

Официального ответа на просьбы жителей области на данный момент нет.

Пока в регионе в память о погибших в зоне СВО военнослужащих создают парты героев, а также открывают мемориальные доски. И то, и другое - в образовательных учреждениях, которые окончили эти военные.