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Происшествия

Пензенец угостил знакомую шампанским и получил удары в лицо

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Поздним вечером в выходной день в баре на улице Московской в Пензе возник конфликт, перешедший в рукоприкладство.

В 23:45 один из сотрудников заведения нажал тревожную кнопку, и на место немедленно прибыл экипаж Росгвардии, патрулировавший улицы. Выяснилось, что причиной ссоры между двумя мужчинами стала ревность.

34-летний потерпевший встретил в баре свою знакомую, с которой когда-то был в хороших отношениях. Мужчина взял бутылку шампанского, чтобы угостить приятельницу.

Однако ее спутнику не понравилось, как разворачиваются события. Приревновав женщину, он несколько раз ударил соперника кулаком в лицо.

«Для дальнейшего разбирательства 31-летнего подозреваемого передали сотрудникам органов внутренних дел», - сообщили Управлении Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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