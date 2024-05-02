Пензенец угостил знакомую шампанским и получил удары в лицо

02.05.2024 | 10:36

Поздним вечером в выходной день в баре на улице Московской в Пензе возник конфликт, перешедший в рукоприкладство.

В 23:45 один из сотрудников заведения нажал тревожную кнопку, и на место немедленно прибыл экипаж Росгвардии, патрулировавший улицы. Выяснилось, что причиной ссоры между двумя мужчинами стала ревность.

34-летний потерпевший встретил в баре свою знакомую, с которой когда-то был в хороших отношениях. Мужчина взял бутылку шампанского, чтобы угостить приятельницу.

Однако ее спутнику не понравилось, как разворачиваются события. Приревновав женщину, он несколько раз ударил соперника кулаком в лицо.

«Для дальнейшего разбирательства 31-летнего подозреваемого передали сотрудникам органов внутренних дел», - сообщили Управлении Росгвардии по Пензенской области.