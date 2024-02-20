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Криминал

Сельчанка написала ложный донос, чтобы отомстить обидчику сожителя

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40-летняя жительница Бековского района заявила в полицию, что 37-летний знакомый грозился ее убить и несколько раз выстрелил в ее сторону.

Однако правоохранители выяснили, что ничего подобного он не совершал. Женщина призналась, что оклеветала односельчанина.

Она рассказала, что живет с гражданским мужем, а он зашел в гости к своей бывшей жене. Та, в свою очередь, уже нашла себе нового мужчину. Ему не понравился визит экс-супруга, и он отправился к нему в дом разбираться.

Между соперниками разгорелся конфликт. Женщина решила защитить своего сожителя и написала на его обидчика ложный донос.

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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