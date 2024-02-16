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Криминал

В Пензе выпуск новостей спровоцировал конфликт в семье

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В Пензе два брата, разгоряченные алкоголем, сильно поспорили во время просмотра выпуска новостей по телевизору.

Братья жили в одной квартире и устроили застолье при работающем телевизоре, а затем стали обсуждать новости. Несовпадение мнений при оценке текущих событий привело к жесткому конфликту.

Ссора дошла до крайней стадии, когда 40-летний мужчина схватил нож и стал угрожать зарезать 39-летнего родственника.

Тот испугался за свою жизнь и заявил в полицию, что брат угрожал ему убийством.

«Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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