В Пензе выпуск новостей спровоцировал конфликт в семье

16.02.2024 | 16:27

В Пензе два брата, разгоряченные алкоголем, сильно поспорили во время просмотра выпуска новостей по телевизору.

Братья жили в одной квартире и устроили застолье при работающем телевизоре, а затем стали обсуждать новости. Несовпадение мнений при оценке текущих событий привело к жесткому конфликту.

Ссора дошла до крайней стадии, когда 40-летний мужчина схватил нож и стал угрожать зарезать 39-летнего родственника.

Тот испугался за свою жизнь и заявил в полицию, что брат угрожал ему убийством.

«Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.