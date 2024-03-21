18-летний парень не смог вспомнить, почему едва не застрелил друга

21.03.2024 | 08:57

18-летний житель Нижнеломовского района едва не застрелил своего друга. Инцидент произошел во время застолья.

В гости к парню пришел его 23-летний товарищ. Друзья выпили и начали ссориться. Постепенно градус конфликта достиг критической точки, и тогда младший из собутыльников схватил ружье, направил его на гостя и пригрозил застрелить его.

Молодой человек испугался и выбежал из дома товарища, а затем решил сообщить о произошедшем в полицию.

Злоумышленник признал вину, но выяснилось, что он совершенно не помнит причину ссоры, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Эмоциональному парню грозит до двух лет лишения свободы, с него взято обязательство о явке.