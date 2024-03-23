Пенсионер утихомирил спорщика ударом табурета по голове

В Городищенском районе застолье, устроенное немолодыми людьми, для одного из них закончилось травмой.
66-летний пенсионер принимал у себя компанию из нескольких человек. После нескольких порций горячительного между двумя гостями разгорелась ссора, перешедшая в драку.
Хозяину не понравилось развитие ситуации, и он внес коррективы: схватил деревянный табурет и обрушил его на голову одному из спорщиков - 62-летнему мужчине.
Травмированного гостя пришлось госпитализировать. Делом занялась полиция, и на пожилого «миротворца» возбудили уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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