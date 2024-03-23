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Криминал

Пенсионер утихомирил спорщика ударом табурета по голове

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В Городищенском районе застолье, устроенное немолодыми людьми, для одного из них закончилось травмой.

66-летний пенсионер принимал у себя компанию из нескольких человек. После нескольких порций горячительного между двумя гостями разгорелась ссора, перешедшая в драку.

Хозяину не понравилось развитие ситуации, и он внес коррективы: схватил деревянный табурет и обрушил его на голову одному из спорщиков - 62-летнему мужчине.

Травмированного гостя пришлось госпитализировать. Делом занялась полиция, и на пожилого «миротворца» возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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