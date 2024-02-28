В Колышлейском районе керамическая ложка стала орудием преступления

28.02.2024 | 08:37

Семейная пара, проживающая в Колышлейском районе, привлекла к выяснению отношений правоохранительные органы.

Сначала в полицию обратилась женщина. Она заявила, что во время конфликта сожитель грозился ее убить.

Затем в то же отделение пришел ее 54-летний гражданский муж, обиженный поступком второй половинки и решивший ей отомстить.

«Он рассказал, что в январе между ним и сожительницей произошла ссора, во время которой она нанесла ему телесные повреждения керамической ложкой по голове. По результатам проверки факт причинения телесных повреждений подтвердился», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Женщина повинилась: по ее словам, поднять руку на сожителя ее подтолкнуло злоупотребление спиртным. Теперь ей инкриминируется причинение легкого вреда здоровью мужчины с применением предмета, используемого в качестве оружия. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает до 2 лет лишения свободы.