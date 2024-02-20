Пензенец простил любимой четыре удара ножом

20.02.2024 | 12:13

31-летняя жительница Пензы, едва не зарезавшая гражданского мужа, предстанет перед судом.

В День народного единства, 4 ноября, в квартире на улице Минской пара, состоявшая в отношениях уже два года, устроила застолье с обилием спиртного. Однако праздничное настроение вскоре перешло в скандал: 38-летний глава семьи безосновательно обвинил любимую в измене и стал снимать ее на камеру телефона.

Оскорбленная хозяйка попыталась вырвать аппарат из его рук, но безуспешно. Тогда она взяла на кухне хозяйственный нож и в коридоре квартиры трижды ударила сожителя в спину и грудь.

Пензенец выдернул нож из груди и бросил на пол, но разъяренная женщина вновь схватила оружие и нанесла еще один удар - на этот раз в шею.

Раненый мужчина смог выбраться из квартиры и вызвал скорую помощь. Его травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. А женщина испугалась того, что натворила, и выбросила нож с балкона.

«Позже она объяснила, что не собиралась убивать сожителя, а лишь хотела отомстить за нанесенную ей обиду. По ее словам, сейчас они продолжают жить вместе, алкоголь не употребляют и не ссорятся», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова

Муж, пострадавший от руки возлюбленной, заявил, что простил ее, и не стал пользоваться правом на предъявление иска.

Тем не менее вспыльчивой горожанке придется ответить за преступление. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы.