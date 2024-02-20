Сетевое издание|18+|Вторник|20 фев 2024|16:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенец простил любимой четыре удара ножом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


31-летняя жительница Пензы, едва не зарезавшая гражданского мужа, предстанет перед судом.

В День народного единства, 4 ноября, в квартире на улице Минской пара, состоявшая в отношениях уже два года, устроила застолье с обилием спиртного. Однако праздничное настроение вскоре перешло в скандал: 38-летний глава семьи безосновательно обвинил любимую в измене и стал снимать ее на камеру телефона.

Оскорбленная хозяйка попыталась вырвать аппарат из его рук, но безуспешно. Тогда она взяла на кухне хозяйственный нож и в коридоре квартиры трижды ударила сожителя в спину и грудь.

Пензенец выдернул нож из груди и бросил на пол, но разъяренная женщина вновь схватила оружие и нанесла еще один удар - на этот раз в шею.

Раненый мужчина смог выбраться из квартиры и вызвал скорую помощь. Его травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. А женщина испугалась того, что натворила, и выбросила нож с балкона.

«Позже она объяснила, что не собиралась убивать сожителя, а лишь хотела отомстить за нанесенную ей обиду. По ее словам, сейчас они продолжают жить вместе, алкоголь не употребляют и не ссорятся», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова

Муж, пострадавший от руки возлюбленной, заявил, что простил ее, и не стал пользоваться правом на предъявление иска.

Тем не менее вспыльчивой горожанке придется ответить за преступление. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте