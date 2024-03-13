На крестинах внучки кузнечанка разбила графин об голову сына

13.03.2024 | 08:34

26-летний житель Кузнецка пострадал от руки родной матери. Случилось это на семейном торжестве.

47-летняя кузнечанка пригласила в гости родственников на крестины своей внучки и устроила богатое застолье. Однако вскоре разговор между хозяйкой и ее сыном пошел на повышенных тонах. Причиной стало то, что мать в нелестных выражениях отозвалась о его жене, своей снохе.

Ссора переросла в рукоприкладство. Кузнечанка схватила стеклянный графин и разбила его об голову сына. Молодого человека госпитализировали, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Случившимся занялась полиция. На кузнечанку возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Предметы домашнего быта нередко становятся орудиями преступления. Так, в Колышлейском районе женщина нанесла сожителю травмы головы керамической ложкой. А житель Нижнего Ломова угрожал убить товарища кочергой.