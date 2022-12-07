Кузнечане боятся выходить на улицу из-за стай агрессивных собак

07.12.2022 | 16:14

В Кузнецке в районе АТП появилась стая собак, которую опасаются прохожие. Бездомных животных видели и в других местах города. Известны случаи нападения.

Проблему вот уже несколько дней горожане обсуждают в социальной сети «ВКонтакте». О ней они рассказали и редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

«Собачий апокалипсис» - такими словами описал происходящее кузнечанин.

«В районе АТП бродит стая обозленных и голодных псов. Сколько раз здесь уже писали про это - реакции ноль. Собак только прибавляется в этой стае», «Ходить невозможно и страшно. Бегают стаей и лают на прохожих, сама попала в эту ситуацию, пришлось ехать домой на такси, хотя идти 200 м», «Рядом школа, рядом сад! Там ходит много детей! Ребенок идет практически на уровне этой собаки, ей особо подпрыгивать не надо, чтобы цапнуть за лицо, руку, ногу. Что сделает ребенок, когда его окружит эта стая собак?» - пожаловались горожане.

Ежедневно в постах во «ВКонтакте» они подсчитывают бродячих животных. Выходит, что в стае не менее 15 особей.

Кузнечане отмечают, что все местные боятся отпускать детей в школу, а прохожие опасаются нападения псов: «Страшно из дома выйти. Ни мусор выкинуть, ни в магазин сходить».

В комментариях горожане призывают чиновников заняться отловом собак, пока не случилась беда.

Мэр Кузнецка в курсе ситуации. На совещании в администрации города в понедельник, 5 декабря, он признал, что на самовыгуле находится много животных, и отметил: отлов бездомных - затратное дело. Но в любом случае после стерилизации и необходимых процедур в приюте собак возвращают на то место, откуда забрали.

Агрессивных особей должны изолировать.

Фото, видео vk.com/podslushanokuzneck.