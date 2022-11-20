В Пензе сообщили о побеге из больницы трех воспитанников детдома

20.11.2022 | 15:06

В Пензе разыскивают трех несовершеннолетних воспитанников Спасского детского дома. Приметы и снимки подростков разместили в телеграм-канале «Преступления Пенза».

Сообщается, что ребята самовольно покинули больницу № 6 в областном центре около 19:00 субботы, 19 ноября.

В розыск объявили 16-летнего Владимира Гаврилова (рост 165 сантиметров, телосложение среднее, на нем были черная куртка, черная толстовка с капюшоном, черные кроссовки), 16-летнего Даниила Громова (рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, одежда - светло-бежевая куртка, черная водолазка, черные джинсы, обувь - черные кроссовки на белой подошве), а также 15-летнего Илью Забина (рост 155 сантиметров, телосложение худощавое, на нем были серая куртка, синие джинсы, красные кроссовки).

Предположительно, подростки отправились в район улицы Генерала Глазунова.

Принимаются все меры к установлению местонахождения ребят.