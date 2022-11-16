В Дальнем Арбекове светофор спрятали от водителей

16.11.2022 | 12:00

Внимание пензенских автомобилистов привлек «очень интересный светофор» в Экоквартале в Дальнем Арбекове (напротив дома № 155 на улице Ладожской).

Видеозапись, которую сделал водитель машины, проезжавшей там утром в среду, 16 ноября, появилась в телеграм-канале «Сова Пенза Авто». Автор прокомментировал ее так: «Зеленый как бы загорелся, но его не видно».

На записи запечатлено, что перед столбом со знаком пешеходного перехода и двумя закрепленными светофорами - для водителей и для пешеходов - установили еще один знак пешеходного перехода со светофором для пеших участников движения. В итоге он перекрыл зеленый сигнал для автомобилистов. Теперь им не видно, сколько секунд осталось до того, как загорится красный.

Летом автомобилисты не могли разобраться, для кого работает светофор, установленный на улице Измайлова, рядом с магазином «Светоцентр». Он был установлен так, что при движении в сторону Измайловского путепровода увидеть сигналы оказалось невозможно.

Фото и видео t.me/sova_penza58.