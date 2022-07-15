Сетевое издание|18+|Пятница|15 июл 2022|12:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

На улице Измайлова в Пензе нашли «светофор Шредингера»

Печать
Telegram

В Пензе автомобилисты пытаются разобраться, для кого работает светофор, установленный на улице Измайлова рядом с магазином «Светоцентр».

Кадрами с объектом для регулирования дорожного движения поделился в Telegram-канале «ГПЗ-онлайн» пользователь Александр.

На видео - участок дороги у магазина и столб с двумя светофорами, один из них обращен к противоположной части улицы, другой горит для полосы встречного движения. Водители, которые едут в сторону Измайловского путепровода, не могут увидеть сигналы.

Поодаль стоит еще один столб со светофором. Объект на нем расположен правильно и подает сигналы для автомобилистов, поворачивающих на улицу Измайлова со Стрельбищенской.

«Светофор Шредингера», - пошутила в комментариях участница чата.

Улица Измайлова – одно из средоточий автомобильных пробок в Пензе. Особенно плотный поток машин можно наблюдать по утрам: транспорт устремляется в центр.

Не стала исключением пятница, 15 июля. Ночью перекрыли участок улицы в районе дома № 41к. Специалисты занимались прокладкой теплотрассы. Разрешить проезд намеревались в 5:00.

Однако автомобилисты в социальных сетях пожаловались, что дорогу открыли намного позже. Перекопанный участок засыпали щебнем, водители стали притормаживать, чтобы проехать по нему. В итоге шлейф едущих в сторону центра растянулся от Ахун.

Видео t.me/gpzonline.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водители, которые едут в сторону Измайловского путепровода
Всю жизнь это был Леонидовский путепровод.

Гость||

Безопасный Качественный Светофор

Гость||

penzainform.ru писал(a):

автомобилисты пытаются разобраться,
Развернуло секцию во время ливня, сильным ветром, шквалом. Бывает... Закреплять надо получше. Явно установщикам руки сидеть мешают

Гость||

Гость писал(a):

Безопасный Качественный Светофор
Скачи мимо, мой пьяный друг

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте