На улице Измайлова в Пензе нашли «светофор Шредингера»

15.07.2022 | 11:44

В Пензе автомобилисты пытаются разобраться, для кого работает светофор, установленный на улице Измайлова рядом с магазином «Светоцентр».

Кадрами с объектом для регулирования дорожного движения поделился в Telegram-канале «ГПЗ-онлайн» пользователь Александр.

На видео - участок дороги у магазина и столб с двумя светофорами, один из них обращен к противоположной части улицы, другой горит для полосы встречного движения. Водители, которые едут в сторону Измайловского путепровода, не могут увидеть сигналы.

Поодаль стоит еще один столб со светофором. Объект на нем расположен правильно и подает сигналы для автомобилистов, поворачивающих на улицу Измайлова со Стрельбищенской.

«Светофор Шредингера», - пошутила в комментариях участница чата.

Улица Измайлова – одно из средоточий автомобильных пробок в Пензе. Особенно плотный поток машин можно наблюдать по утрам: транспорт устремляется в центр.

Не стала исключением пятница, 15 июля. Ночью перекрыли участок улицы в районе дома № 41к. Специалисты занимались прокладкой теплотрассы. Разрешить проезд намеревались в 5:00.

Однако автомобилисты в социальных сетях пожаловались, что дорогу открыли намного позже. Перекопанный участок засыпали щебнем, водители стали притормаживать, чтобы проехать по нему. В итоге шлейф едущих в сторону центра растянулся от Ахун.

Видео t.me/gpzonline.