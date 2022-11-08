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Глас народа

Пензенец о районе Совхоз Победа: утечки, плохие дороги, нет освещения

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель территории Совхоз Победа Александр. Мужчина перечислил беды, с которыми местные сталкиваются ежедневно.

Первая проблема - постоянное отсутствие воды. Аварии на сетях не редкость для этих мест.

Жители заваливают чиновников и ответственных лиц обращениями, но все остается без изменений.

«Были случаи, когда жильцы сами нанимали рабочих и за свой счет устраняли, сейчас в конце улицы с весны утечка, течет рекой в сторону Пензятки, и никто не устраняет», - рассказал Александр.

По его словам, аварии не ликвидируются потому, что сети никому не принадлежат.

Вторая проблема Совхоза Победа - дороги. Александр поделился с редакцией снимками проезжей части. Асфальта нет, а в сырую погоду езда становится опасной.

«На протяжении года лично писал по поводу дорог, ходить и ездить невозможно. Легковушки буксуют, а если скорая? Нам бы хотя бы отсыпать, администрация также обещала в течение летнего периода все сделать. Сейчас они снова говорят, что на следующий год, возможно, отсыпят», - сообщил мужчина.

Ночная темнота - еще одна проблема местных жителей. Власти позаботились о них, установив новые фонари, однако по какой-то причине они не светят.

«Висят для красоты, наверное. Администрация также говорит, что приняли обращение, но, увы, ничего не происходит. Якобы мы ни к кому не относимся, чтоб взяли на баланс», - объяснил Александр.

Пензенец добавил, что местные жители неоднократно обращались к чиновникам, однако «все отписываются».

Фото Александра Агапова.

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