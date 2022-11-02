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Глас народа

Пензенца рассмешила калитка второго корпуса лицея № 29

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В Пензе территорию второго корпуса лицея № 29 на улице Суворова, 190а, защитили от нежелательного проникновения, установив калитку с магнитным замком. Однако администрация не учла высоты забора.

Снимок калитки появился в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 2 ноября.

«На забор по пояс, с дырами, поставили калитку с эл. ключами для учеников начальных классов», - посмеялся автор, решивший сохранить анонимность.

На снимке видно, что высота ограждения территории действительно не станет преградой для ловкого человека. Для усиления защиты забор надо бы заменить.

Закрытые школьные дворы давно являются темой обсуждения пензенцев. Часть горожан соглашается, что вход должен быть ограничен из-за террористической опасности, другие думают, что заборы мало чем помогают в экстренных ситуациях.

Кроме того, у горожан исчезла возможность бегать или тренироваться на школьных стадионах. Поправлять здоровье теперь можно только в парках, которых в Пензе не так много.

Фото vk.com/zloj58.

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