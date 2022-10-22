Пензенцам объяснили недоступность тренажеров в школьных дворах

22.10.2022 | 10:45

В редакцию портала PenzaInform.ru обратились жители областного центра. Пензенцы спрашивают, почему у них нет доступа к спортивным снарядам в школьных дворах.

«Территории школ закрыли, а там находятся площадки с тренажерами, на которых мы, жители улиц Кижеватова, Воронова, Окружной, занимались, поправляли здоровье. Тренажеры ставили не только для детей, но и для взрослых. Зачем же нас лишили спортивных занятий? Как нам попасть к тренажерам?» - спрашивали пензенцы.

Вопрос, как совместить антитеррористическую защищенность учебных заведений с предоставлением возможности местным жителям заниматься на спортплощадках и в ФОКах не раз обсуждался в Пензенской городской думе. Одни депутаты выступали за свободный допуск, другие были убеждены, что школьная территория должна быть закрытой.

Ответ дали в Управлении образования г. Пензы. Как следует из него, прекращение доступа посторонних на территорию школ связано с требованиями антитеррористической безопасности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2.08.2019 № 1006.

«Школы и прилегающие территории подлежат оснащению системами контроля и управления доступом (СКУД). Это позволяет исключить бесконтрольное пребывание на объекте посторонних лиц и обеспечить своевременное предупреждение, выявление и пресечение действий лиц, направленных на совершение террористического акта», - говорится в письме, подписанном заместителем начальника управления Еленой Петросовой.