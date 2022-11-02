Двор у домов на улице Лядова стал грязевым болотом из-за ремонта труб

02.11.2022 | 16:34

В областном центре дорога у домов № 18 и 20 стала труднопроходимой из-за ремонтных работ на теплосетях. На это редакции сетевого издания «ПензаИнформ» пожаловалась местная жительница Олеся.

По словам горожанки, местами асфальт разбила тяжелая техника, в других покрытие полностью скрылось под слоем грязи.

«Школьникам приходится идти в школу обходными путями. После дождя вообще нельзя нормально пройти, только надевать резиновые сапоги. Постоянно ездит трактор, который в нерабочее время стоит на земле, а затем развозит всю грязь по асфальту», - рассказала пензячка.

Замену сетей начали еще в конце июля. Судя по кадрам, присланным Олесей, пока ремонт далек от завершения.

Отопительный сезон в Пензе стартовал больше месяца назад, ремонт теплосетей продолжается. Жители областного центра делятся в социальных сетях снимками разрытий. Людей волнует, когда восстановится подача ресурса.