Сетевое издание|18+|Среда|2 ноя 2022|17:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |

Глас народа

Двор у домов на улице Лядова стал грязевым болотом из-за ремонта труб

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В областном центре дорога у домов № 18 и 20 стала труднопроходимой из-за ремонтных работ на теплосетях. На это редакции сетевого издания «ПензаИнформ» пожаловалась местная жительница Олеся.

По словам горожанки, местами асфальт разбила тяжелая техника, в других покрытие полностью скрылось под слоем грязи.

«Школьникам приходится идти в школу обходными путями. После дождя вообще нельзя нормально пройти, только надевать резиновые сапоги. Постоянно ездит трактор, который в нерабочее время стоит на земле, а затем развозит всю грязь по асфальту», - рассказала пензячка.

Замену сетей начали еще в конце июля. Судя по кадрам, присланным Олесей, пока ремонт далек от завершения.

Отопительный сезон в Пензе стартовал больше месяца назад, ремонт теплосетей продолжается. Жители областного центра делятся в социальных сетях снимками разрытий. Людей волнует, когда восстановится подача ресурса.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте