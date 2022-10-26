Из жизни

В пятиэтажке на улице Герцена замерзают сотни людей

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Восемь подъездов, пять этажей - сотни замерзающих людей. В доме № 7 на улице Герцена батареи чуть теплые. Почему в многоквартирном здании до сих пор нет отопления, местные жители пытались выяснить в своей управляющей компании, однако вразумительного ответа так и не получили.

«Я говорю: «Вы мой вопрос вообще подняли?» Они: «Нет, сейчас запишем вас». И вот мне приходит СМС. На 26-е число кидают на рассмотрение, а когда и что, неизвестно», - пожаловался Владислав.

Пуск тепла в этом доме произведен, но грелись люди недолго. Через пару дней в работе ресурсоснабжающей организации что-то пошло не так. Радиаторы в квартирах начали быстро остывать, а электросчетчики - крутиться с бешеной скоростью.

«Обогреватель. Ребенок помоется, из душа выходит, а дома холодно. Под одеялом и под пледом, чтобы не простыл, а то утром - школа», - рассказал Михаил.

Тем временем в пятиэтажке полным ходом идут работы по замене других коммуникаций - специалисты прокладывают новые канализационные трубы. А изношенные тепловые сети, судя по всему, где-то дали течь. После устранения аварии отопительный сезон начнется и в доме на улице Герцена.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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