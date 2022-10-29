В Пензе новый мост на Батайской улице открыли без торжества

В субботу, 29 октября, открылся мост на Батайской улице, который начали возводить в апреле 2022 года. Старая конструкция, соединяющая берега речки, грозила обвалиться.
На строительство направили 33 млн рублей. Работы, как и планировалось, завершили в октябре.
Жители частного сектора ждали этого дня как праздника. Но торжества не получилось.
«Председатель уличного комитета приготовила флажки, грамоты. Около 11:00 приехали представители администрации и сказали: «Все убираем, никакого торжественного открытия не будет». Дескать, мост открыт, мы отчитались, и больше ничего не надо», - рассказала порталу PenzaInform.ru молодая пензячка Алина.
«Конечно, местные жители очень рады новому мосту! Все сделано качественно и в срок. Но хотелось официального открытия. Пусть не такого торжественного, как при открытии Бакунинского моста, но все-таки праздничного. Жаль, что не вышло», - добавила ее подруга Анастасия.
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