В Пензе новый мост на Батайской улице открыли без торжества

29.10.2022 | 13:49

В субботу, 29 октября, открылся мост на Батайской улице, который начали возводить в апреле 2022 года. Старая конструкция, соединяющая берега речки, грозила обвалиться.

На строительство направили 33 млн рублей. Работы, как и планировалось, завершили в октябре.

Жители частного сектора ждали этого дня как праздника. Но торжества не получилось.

«Председатель уличного комитета приготовила флажки, грамоты. Около 11:00 приехали представители администрации и сказали: «Все убираем, никакого торжественного открытия не будет». Дескать, мост открыт, мы отчитались, и больше ничего не надо», - рассказала порталу PenzaInform.ru молодая пензячка Алина.

«Конечно, местные жители очень рады новому мосту! Все сделано качественно и в срок. Но хотелось официального открытия. Пусть не такого торжественного, как при открытии Бакунинского моста, но все-таки праздничного. Жаль, что не вышло», - добавила ее подруга Анастасия.