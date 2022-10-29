Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 окт 2022|01:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |

Глас народа

В Пензе новый мост на Батайской улице открыли без торжества

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 29 октября, открылся мост на Батайской улице, который начали возводить в апреле 2022 года. Старая конструкция, соединяющая берега речки, грозила обвалиться.

На строительство направили 33 млн рублей. Работы, как и планировалось, завершили в октябре.

Жители частного сектора ждали этого дня как праздника. Но торжества не получилось.

«Председатель уличного комитета приготовила флажки, грамоты. Около 11:00 приехали представители администрации и сказали: «Все убираем, никакого торжественного открытия не будет». Дескать, мост открыт, мы отчитались, и больше ничего не надо», - рассказала порталу PenzaInform.ru молодая пензячка Алина.

«Конечно, местные жители очень рады новому мосту! Все сделано качественно и в срок. Но хотелось официального открытия. Пусть не такого торжественного, как при открытии Бакунинского моста, но все-таки праздничного. Жаль, что не вышло», - добавила ее подруга Анастасия.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте