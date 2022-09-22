Общество

Мост на улице Батайской в Пензе хотят сдать в октябре

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На улице Батайской в Кривозерье заканчивается строительство моста. Пока подрядчик завершает отсыпку подходов и обустраивает сопряжения объекта с насыпью.

О ходе работ сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ширина мостового сооружения составит свыше 11 метров. Предусмотрена двухполосная проезжая часть», - уточнил мэр Александр Басенко.

Работы идут по графику, сдать объект планируют в октябре.

К возведению сооружения приступили в апреле этого года. Переправа соединяет берега речки, протекающей в частном секторе. В 2019 году местные жители указали на проблемы со старым мостом: был риск, что он обвалится.

На строительство новой конструкции направили 33 млн рублей.

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Источник — фото vk.com/id705094680
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