В Пензе водители оказались в ловушке между двумя проспектами

25.10.2022 | 16:27

Во вторник, 25 октября, водитель в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о транспортном коллапсе в районе гипермаркета «Леруа Мерлен».

Автомобилист попал в пробку из-за того, что дорога между проспектами Победы и Строителей, проложенная вблизи гипермаркета, оказалась перекрыта.

«Взяли дорогу перерыли. Знаков не поставили. Все машины сюда едут. Ни сюда попасть (на проспект Победы. - Прим. ред.), ни отсюда на проспект Строителей невозможно», - пояснил за кадром ролика водитель.

В объектив камеры попали ряды автомобилей, простаивающих в пробке, и спецтехника, задействованная в работах.

«Там копали правее еще вчера. Видимо, трубы кладут», - предположил комментировавший пост пользователь.

Летом пензенские водители столкнулись с затоплением дороги между «Леруа Мерлен» и магазином «Декатлон». ЧП случилось после обильных осадков. Автомобилисты вынуждены были объезжать опасный участок по газону.

Позже в администрации города объяснили причину инцидента: ливневку забили скошенная трава и мусор.

Видео vk.com/sova_penza.