В Пензе водители оказались в ловушке между двумя проспектами

Во вторник, 25 октября, водитель в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о транспортном коллапсе в районе гипермаркета «Леруа Мерлен».
Автомобилист попал в пробку из-за того, что дорога между проспектами Победы и Строителей, проложенная вблизи гипермаркета, оказалась перекрыта.
«Взяли дорогу перерыли. Знаков не поставили. Все машины сюда едут. Ни сюда попасть (на проспект Победы. - Прим. ред.), ни отсюда на проспект Строителей невозможно», - пояснил за кадром ролика водитель.
В объектив камеры попали ряды автомобилей, простаивающих в пробке, и спецтехника, задействованная в работах.
«Там копали правее еще вчера. Видимо, трубы кладут», - предположил комментировавший пост пользователь.
Летом пензенские водители столкнулись с затоплением дороги между «Леруа Мерлен» и магазином «Декатлон». ЧП случилось после обильных осадков. Автомобилисты вынуждены были объезжать опасный участок по газону.
Позже в администрации города объяснили причину инцидента: ливневку забили скошенная трава и мусор.
Видео vk.com/sova_penza.
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