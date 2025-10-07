В Пачелме подрядчик сорвал срок капремонта школы

07.10.2025 | 20:28

В Пачелме затянулся ремонт школы № 1, расположенной на улице Кирова. О проблеме одна из пользовательниц сообщила на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Разрешите поинтересоваться, когда, в конце концов, будет закончен ремонт в пачелмской школе № 1? Сначала обещали к началу учебного года, потом сказали, мол, подождать недели 2-3, и вот уже октябрь, а конца-края ремонту не видно. Можно как-то конкретно обозначить временные рамки, назвать дату?

Вся эта ситуация дико напрягает и учеников, и учителей, вынужденных ютиться в другой школе во вторую смену. А еще есть сельские ребятишки, которые приезжают домой теперь в 5-6 часов вечера, а на улице с каждым днем все темнее становится. Плюс страдает сам процесс обучения. Очень хочется вернуться в родную школу», - написала женщина.

На ее вопросы ответил представитель районной администрации. Он подтвердил, что подрядчик затягивает срок сдачи объекта.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить процесс и обеспечить скорейшее возвращение учеников в родные стены. В соответствии с обновленной дорожной картой, подрядчик обязуется завершить все работы и сдать объект не позднее 20 октября текущего года», - говорится в сообщении.

Согласно данным портала госзакупок, электронный аукцион на капитальный ремонт здания школы состоялся в январе. Начальная (максимальная) цена составляла 91 млн 774 тыс. 9 рублей. Кандидат, признанный победителем, снизил стоимость работ до 83 млн 106 тыс. 949 рублей. Контракт с ним заключили 4 февраля. Ремонт необходимо было выполнить до 10 августа.

В июле был заключен еще один контракт - на капитальный ремонт системы отопления в школе № 1 за 13 млн 520 тыс. 744 рубля. Эти работы следовало завершить до 15 сентября.