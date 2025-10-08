В Кузнецке школу № 14 ждет капитальный ремонт

08.10.2025 | 14:34

В Кузнецке капитально отремонтируют здание школы № 14 имени 354-й стрелковой дивизии на улице Кирова, 173.

Электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит работы, стартовал в среду, 8 октября, на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена - 123 млн 560 тыс. 210 рублей 68 копеек.

Предстоит обновить потолки, двери, окна, покрытие стен на всех этажах школы, ограждения лестничных маршей, а также вход в подвал.

Кроме того, необходимо выполнить переустройство систем водоснабжения и водоотведения, освещения, отопления, вентиляции и сетей связи.

Работы будут вестись в несколько этапов с 15 мая 2026 года по 7 сентября 2027-го.