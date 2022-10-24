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Глас народа

Пензенцы недовольны обновленным участком проспекта Строителей

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Пензенец раскритиковал благоустройство обновленного участка проспекта Строителей. Пока его не ввели в эксплуатацию. Сдать объект планируют в первой декаде ноября.

Реконструкция проходила на участке проспекта от ТЦ «Берлин» до улицы 65 лет Победы. Пользующиеся тротуаром горожане уже отметили неудобство.

«Спасибо, вроде как позаботились о пешеходах и обновили, а где не было, даже проложили новый тротуар. Но опять как-то спустя рукава», - высказался в понедельник, 24 октября, участник сообщества «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил фото старого тротуара рядом с конечной остановкой маршрута № 4. От бордюрного камня и проезжей части его отделяет узкая часть газона, через которую переброшены доски, словно указывающие дальнейший путь пешеходам.

«Почему нельзя было этот кусок заасфальтировать? Зачем посреди пути пешеходов организовали этот газон?» - задался вопросом автор снимка.

Также он поинтересовался, почему не сделан поворот во дворы домов № 154 и 156а, и предположил, что для этого «асфальта не хватило».

«Уложили также бордюры, обозначив тротуар, а заполнить его песком, щебнем и асфальтом забыли», - посетовал горожанин.

«То, что делают от «Берлина» до «Заставы», тихий ужас. Работы хаотичные, перекопают и бросят на месяц, начав участок в другом месте. Положили асфальт, через месяц внезапно перекапывают свежий участок. Провалы грунта, тротуар, который заканчивается резко в грязи, остановки и бордюры, которые надо перенести на полметра. Освещение, которое не горит. Позор, стыд, качество работ низкое, делают все очень медленно», - поделился мнением комментатор.

Известно, что длина обновленного участка проспекта Строителей - 1 500 метров. На всем протяжении магистрали сделали четыре полосы движения, ливневую канализация, тротуары и искусственное освещение. Сейчас идет благоустройство и прокладка линии электропередачи для троллейбусов.

Возможно, после ввода в эксплуатацию в рамках гарантийных обязательств подрядчик исправит обнаруженные горожанами недостатки.

Фото Леха Здесь.

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