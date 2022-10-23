В Пензе мужчина в форме упал в лужу, встал и погнался за машиной

23.10.2022 | 13:32

На улице Ладожской в Пензе человек в форме, похожей на военную, нестандартно отреагировал на появление автомобилиста у магазина.

Инцидент имел место 21 октября около 22:30 у дома № 31. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал Егор Шмелев.

«После работы мой брат подъехал к магазину, увидел мужчину в форме, который резко упал перед его машиной. Мой брат спокойно ждал, пока он поднимется, выключил ближний свет, чтобы его не ослеплять, после чего брат зашел в магазин, через пару минут вышел и услышал угрозы о расправе от мужчины в форме.

Мой брат начал просить помощи у людей, двое прохожих отвлекли мужика, пока мой брат садился в машину. Он сел, начал уезжать задним ходом, ехал до дороги, а мужчина бежал за машиной», - пояснил Егор.

Чем автомобилист спровоцировал агрессию, неизвестно, но проехать задним ходом ему пришлось немало.

Тем не менее догнать машину мужчине в форме не удалось, через несколько десятков метров он остановился, сочтя дальнейшее преследование нецелесообразным.

Источник: видео Егора Шмелева.