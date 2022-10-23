Пензенцы обсудили ограничение продажи спиртного в магазинах

Житель Пензы обратился в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» и рассказал о прекращении продажи спиртного в нескольких магазинах на ГПЗ.
Он прислал фотографию объявления, размещенного в одном из сетевых супермаркетов, где написано, что «в связи с проведением мероприятий с массовым скоплением граждан ограничена продажа алкогольной продукции с 3 по 24 октября 2022 года».
Пензенца удивили и сроки, и упоминание массовых мероприятий.
В объявлении из другого магазина сроков не было, а причины, по которым продажа спиртного временно приостановлена, назвали техническими.
«Перебьетесь, не помрете», «Здоровее будете», - высказались пользователи, комментируя сообщение.
Некоторые даже предложили ввести в регионе еще один режим (помимо базовой готовности из-за СВО и повышенной готовности из-за коронавируса) - по борьбе с алкозависимостью.
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