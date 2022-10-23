Пензенцы обсудили ограничение продажи спиртного в магазинах

23.10.2022 | 11:30

Житель Пензы обратился в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» и рассказал о прекращении продажи спиртного в нескольких магазинах на ГПЗ.

Он прислал фотографию объявления, размещенного в одном из сетевых супермаркетов, где написано, что «в связи с проведением мероприятий с массовым скоплением граждан ограничена продажа алкогольной продукции с 3 по 24 октября 2022 года».

Пензенца удивили и сроки, и упоминание массовых мероприятий.

В объявлении из другого магазина сроков не было, а причины, по которым продажа спиртного временно приостановлена, назвали техническими.

«Перебьетесь, не помрете», «Здоровее будете», - высказались пользователи, комментируя сообщение.

Некоторые даже предложили ввести в регионе еще один режим (помимо базовой готовности из-за СВО и повышенной готовности из-за коронавируса) - по борьбе с алкозависимостью.