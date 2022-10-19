Жительница Бугровки упрекнула тех, кто привозит в микрорайон собак

19.10.2022 | 08:51

Жительница Пензы упрекнула горожан, которые оставляют своих собак в микрорайоне Бугровка, ошибочно полагая, что в частном секторе им будет проще выжить. Пост опубликовали в одном из местных сообществ во «ВКонтакте».

«Они ходят голодные, злые. Сегодня две такие брошенные собаки залезли ко мне во двор и просто растерзали 10 кур. Во двор страшно зайти, кто за это ответит? Кто заплатит?» - гневно поинтересовалась женщина.

По ее словам, виновники разгрома были с чипами - то есть ранее их поймали и стерилизовали, после чего вернули на улицу.

«А что дальше? Звонили в администрацию, бесполезно, у нас это (неприемлемо) - бродячих собак травить. У нас рядом гаражи и постоянно туда подбрасывают. Сколько можно? Зачем вы заводите собак, чтобы наиграться и бросить?» - обратилась к горожанам автор поста.

В комментариях интернет-пользователи разделили ее возмущение.