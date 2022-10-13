В ДК в Вазерках вода льется на детей во время занятий

13.10.2022 | 13:42

В селе Вазерки Бессоновского района аварийное состояние Дома культуры не является помехой для занятий. Снимки помещений учреждения выложила в социальной сети «ВКонтакте» участница группы «Пенза live».

Плесень, трещины, следы влаги - все это попало в объектив камеры женщины.

«Крик души! Проводка искрит, вода льется на головы детей во время занятий, на сцене в зрительном зале потоп после каждого дождя, штукатурка обваливается уже огромными кусками», - перечислила автор фото.

Женщина добавила, что на снимках только малая часть ущерба, разрушений гораздо больше.

«К директору Лукониной О. В. обращались неоднократно. Но ей все равно на клуб. У нее другие финансовые интересы», - написала сельчанка.

В комментариях к посту пользовательница разместила фото спортзала с трещиной в стене. По словам женщины, она сквозная, ее видно на фасаде здания.

«Как можно заводить детей в этот кошмар? Вам не страшно за них? Заявления в органы писали или ждем трагедии? Прокуратура, ау!» - прокомментировала кадры подписчица.

В Пензенской области предусмотрен ремонт домов культуры в рамках нацпроекта «Культура». В этом году планируют преобразить 11 таких учреждений, на работы намерены потратить более 159 млн рублей.

Фото 1-5 Юли Сашиной, 6 Марии Денисовой vk.com/penza_live.